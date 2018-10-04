Здоровье от природы центрального черноземья
Врач фито - терапевт Логоша Владимир Владимирович
Этот сайт предназначен для людей ведущих здоровый образ жизни и для тех, кто предпочитает народные методы лечения. Народная медицина – это долгий опыт врачевания, передаваемый из поколения в поколения. В последнее время народные рецепты становятся все популярней, ведь травами можно вылечить практически любую болезнь. Но не стоит забывать, что не обдуманное самолечение может нанести большой вред. Поэтому перед тем как использовать народные средства, не забудьте проконсультироваться у вашего лечащего врача.
Обо мне
Доброе время суток! Меня зовут Владимир Логоша, я врач фито - терапевт.
Данный сайт создан для того, что бы поделиться с людьми информацией о лечении различных заболеваний, а также для консультаций и заказа препаратов, которые я использую в своей повседневной практике. Многие из предлагаемых препаратов изготовлены мной лично из трав, собранных собственноручно, продуктов пчеловодства с собственной пасеки и т.д. А сейчас немного о себе. Вся моя родословная связана с медициной и народной и традиционной. Мои бабушки и дедушки и даже прабабушки были искусными знахарями и целителями, излечивали людей от многих серьезных болезней. Моя мама была опытнейшим пульмонологом и фтизиатром, порой лечила и вылечивала самых безнадежных больных и часто даже не по своему профилю, зачастую с не выясненной этиологией. С детства с родными я уходил в поле и лес изучал и собирал и травы и коренья, учился готовить мази, отвары, сборы и настойки, смотрел и впитывал информацию как диагносцировать и лечить ту или иную болезнь. Многому научился от своей мамы Надежды Игнатьевны как применять знания народной медицины и знания врача. Учась с раннего детства пчеловодству от своего отца Владимира Митрофановича, я освоил все премудрости этой профессии, изучил биологию и физиологию пчелиной семьи, освоил все тонкости от изготовления ульев, рамок и кочевого пчеловодства по полям и лесам России, до технологии вывода маток, получения пчелиного яда, маточного молочка, сбора прополиса и изготовления из них лечебных продуктов. В свое время закончил ЛСГМИ им. Мечникова (бывш. СПбГМА, СПбМАПО) в 1980 года факультет медико-профилактический. Специализировался в клиниках Рязани, Воронежа, Курска, Белгорода. После этого в 1997 году закончил Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (бывш. ММА им. Сеченова) факультет фармацевтический кафедру фармакологии. Имея два высших медицинских образования и богатейший опыт в области народной и нетрадиционной медицины, я начал совмещать эти знания и создавать собственные методики лечения заболеваний, берясь за лечение и излечение больных которым официальная медицина помочь уже была бессильна. Всю свою жизнь я лечу людей травами и настойками, продуктами пчеловодства, гирудотерапией. Пчеловодством я занимаюсь более 50 лет, в последние годы с уклоном получения лечебной продукции пчеловодства: подмора пчелиного, маточного молочка, пчелиного яда, огнёвки (восковая моль), трутневого гомогената, медового забруса и т.д. Мы с вами рассмотрим различные методы нетрадиционной медицины для лечения заболеваний, которые основываются на лечении травами, настойками, маслами, фито - чаями и другими народными средствами.
Разработка комплексных программ лечения онкологических заболеваний
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Лечение любого заболевания в том числе и онкологического, основывается на тщательном изучении причин его возникновения, образа жизни, питания и условий труда, генетической предрасположенности и т.д. Поэтому для составления комплексных программ лечения я всегда запрашиваю анамнезы заболеваний, выписные эпикризы, результаты лабораторных и инструментальных методов обследований. В лечении любого заболевания нельзя останавливаться только на одном препарате или компоненте, всегда обязателен комплексный подход к лечению с учетом всех анамнестических данных. Лечение препаратами народной и нетрадиционной медицины это длительный по времени процесс, быстрого результата ждать не придется. Необходимо терпение и правильное выполнение всех назначений, результатом будет возвращенное здоровье, а порой и возвращение к жизни от излечения так называемых "не излеченных болезней". Обращайтесь и я Вам помогу!