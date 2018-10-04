Обо мне

Доброе время суток! Меня зовут Владимир Логоша, я врач фито - терапевт.

Данный сайт создан для того, что бы поделиться с людьми информацией о лечении различных заболеваний, а также для консультаций и заказа препаратов, которые я использую в своей повседневной практике. Многие из предлагаемых препаратов изготовлены мной лично из трав, собранных собственноручно, продуктов пчеловодства с собственной пасеки и т.д. А сейчас немного о себе. Вся моя родословная связана с медициной и народной и традиционной. Мои бабушки и дедушки и даже прабабушки были искусными знахарями и целителями, излечивали людей от многих серьезных болезней. Моя мама была опытнейшим пульмонологом и фтизиатром, порой лечила и вылечивала самых безнадежных больных и часто даже не по своему профилю, зачастую с не выясненной этиологией. С детства с родными я уходил в поле и лес изучал и собирал и травы и коренья, учился готовить мази, отвары, сборы и настойки, смотрел и впитывал информацию как диагносцировать и лечить ту или иную болезнь. Многому научился от своей мамы Надежды Игнатьевны как применять знания народной медицины и знания врача. Учась с раннего детства пчеловодству от своего отца Владимира Митрофановича, я освоил все премудрости этой профессии, изучил биологию и физиологию пчелиной семьи, освоил все тонкости от изготовления ульев, рамок и кочевого пчеловодства по полям и лесам России, до технологии вывода маток, получения пчелиного яда, маточного молочка, сбора прополиса и изготовления из них лечебных продуктов. В свое время закончил ЛСГМИ им. Мечникова (бывш. СПбГМА, СПбМАПО) в 1980 года факультет медико-профилактический. Специализировался в клиниках Рязани, Воронежа, Курска, Белгорода. После этого в 1997 году закончил Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (бывш. ММА им. Сеченова) факультет фармацевтический кафедру фармакологии. Имея два высших медицинских образования и богатейший опыт в области народной и нетрадиционной медицины, я начал совмещать эти знания и создавать собственные методики лечения заболеваний, берясь за лечение и излечение больных которым официальная медицина помочь уже была бессильна. Всю свою жизнь я лечу людей травами и настойками, продуктами пчеловодства, гирудотерапией. Пчеловодством я занимаюсь более 50 лет, в последние годы с уклоном получения лечебной продукции пчеловодства: подмора пчелиного, маточного молочка, пчелиного яда, огнёвки (восковая моль), трутневого гомогената, медового забруса и т.д. Мы с вами рассмотрим различные методы нетрадиционной медицины для лечения заболеваний, которые основываются на лечении травами, настойками, маслами, фито - чаями и другими народными средствами.